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Источник Правда.Ру

58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного

Силовые структуры » ФСБ

Следственный комитет России рассказал, что по факту мошенничества, растрат и злоупотребления служебными полномочиями при строительстве космодрома Восточный были осуждены 58 человек. Следователи направили в суд 42 уголовных дела. 

В отношении 58 обвиняемых уже вынесены приговоры. Осужденные получили до 11 лет лишения свободы. Ведомством продолжается расследование ещё 12 уголовных дел о хищениях государственных средств при строительстве космодрома Восточный. Отмечается, что следователи продолжают изучать материалы дела против экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября сообщал, что при строительстве космодрома Восточный было похищено около 11 миллиардов рублей. По словам Пескова, силовикам удалось вернуть 3,5 миллиарда рублей.

Темы хищение растрата мошенничество уголовное дело космодром восточный следственный комитет россии
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