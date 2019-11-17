58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного

Следственный комитет России рассказал, что по факту мошенничества, растрат и злоупотребления служебными полномочиями при строительстве космодрома Восточный были осуждены 58 человек. Следователи направили в суд 42 уголовных дела.

В отношении 58 обвиняемых уже вынесены приговоры. Осужденные получили до 11 лет лишения свободы. Ведомством продолжается расследование ещё 12 уголовных дел о хищениях государственных средств при строительстве космодрома Восточный. Отмечается, что следователи продолжают изучать материалы дела против экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября сообщал, что при строительстве космодрома Восточный было похищено около 11 миллиардов рублей. По словам Пескова, силовикам удалось вернуть 3,5 миллиарда рублей.