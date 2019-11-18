Журналисты Military Watch пришли к выводу, что отработка Израилем противодействия российским С-400 "Триумф" говорит от признании достоинств зенитной ракетной системы.
Как сообщают журналисты, в процессе совместных учений Израиля и США роль С-400 выполняли комплексы MIM-104 Patriot.
В течение четырех лет система С-400 обеспечивала защиту российских военных в Сирии. Не так давно С-400 "Триумф" поступили в Турцию. Также ими заинтересовались Саудовская Аравия и Иран.
По мнению журналистов, маловероятно, что ВС Израиля смогут создать многослойную сеть ПВО, сосредоточенную вокруг системы С-400.
Ранее сообщалось, что США грозят Турции тем, что введут санкции из-за поставок в Турцию ЗРК С-400.
Фото: twitter.com
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