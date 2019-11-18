Израиль пытается избавиться от страха перед С-400 "Триумф"

Журналисты Military Watch пришли к выводу, что отработка Израилем противодействия российским С-400 "Триумф" говорит от признании достоинств зенитной ракетной системы.

Как сообщают журналисты, в процессе совместных учений Израиля и США роль С-400 выполняли комплексы MIM-104 Patriot.

В течение четырех лет система С-400 обеспечивала защиту российских военных в Сирии. Не так давно С-400 "Триумф" поступили в Турцию. Также ими заинтересовались Саудовская Аравия и Иран.

По мнению журналистов, маловероятно, что ВС Израиля смогут создать многослойную сеть ПВО, сосредоточенную вокруг системы С-400.

Ранее сообщалось, что США грозят Турции тем, что введут санкции из-за поставок в Турцию ЗРК С-400.

Фото: twitter.com