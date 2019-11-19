Источник: "Организованная преступность в России обезглавлена"

После принятия "антиворовского" закона у российского криминалитета появились серьёзные проблемы. Существование организованной преступности как таковой вообще было поставлено под угрозу, ведь у такой структуры всегда должен быть "руководитель", а выбрать его не представляется возможным. Об этом сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Первая причина, по словам источника, заключается в том, что многие "авторитеты" начали в спешке покидать Россию из-за опасения быть привлеченными к уголовной ответственности. Некоторое время пост "главного вора страны" занимал Шакро Молодой, который вернулся в РФ после отбывания заключения в Испании, однако потом его арестовали и осудили уже в России. Следующего кандидата на "рыбное" место теневого «хозяина» Раменского района Подмосковья Шишкана (Олег Медведев-Шишканов) также задержали и осудили.

Сейчас криминальный сегмент России наводняется только слухами. Кто-то говорит, что "королем организованной преступности" в ближайшем будущем станет приближенный Шакро Молодого Бадри Кутаисский, а кто-то считает, что это место займет выходец из Азербайджана Логу Гули. Есть и такие, кто уверены в будущей "монархии" чеченских бандитов. Но на самом деле, по мнению источника, организованная преступность в России практически обезглавлена.