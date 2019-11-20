"Рособоронэкспорт" представил средства борьбы с дронами

"Рособоронэкспорт" представил новые технологии для противостояния дронам на авиасалоне в Дубае. О российских разработках рассказал возглавляющий "Ростех" Сергей Чемезов.

В комплексе "Сапсан-Бекса" сочетаются пассивные и активные методы розыска беспилотных аппаратов, причём сочетание разных способов обнаружения (вплоть до оптических) практически не оставляет им шансов остаться незамеченными.

Комплекс "Репеллент" способен обнаружить на расстоянии 30 километров не только беспилотник, но его наземный пункт управления, а затем разорвать связь между ними, оставив дрона неуправляемым. Защиту радиусом до трёх километров обеспечивают комплексу "Купол" и "Рубеж-Автоматика".

Напротив, "Луч" и "Пищаль" мобильны и могут быть перенесены вручную в любое место, где требуется оперативно подавить активность враждебных дронов.

Как подчеркнул Чемезов, сейчас беспилотники вызывают всё больше обоснованного беспокойства не только у военных, но и в повседневной жизни, а спектр их незаконного применения широк: от несанкционированного наблюдения до терактов. Рынок средств защиты от этих угроз Чемезов оценил в два миллиарда долларов.