После стрельбы в Благовещенске проверят защиту школ

Областная прокуратура вместе с уполномоченными ведомствами проведут комплексное обследование защищенности учебных учреждений.

После трагического происшествия в Благовещенске, когда студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл стрельбу по сокурсникам, проявились проблемы в области, касающиеся подготовки охранников и педагогов, обеспечения антитеррористической безопасности и организации контроля в учебных заведениях в целом.

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев во время межведомственного совещания по вопросам обеспечения безопасности также потребовал определить объем бюджетного финансирования необходимого для инженерно-технического оснащения образовательных учреждений.

По поручению Генпрокуратуры России в областных органах управления образованием, территориальных подразделениях МВД, Роскомнадзора и Росгвардии пройдут мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, их защиту от преступных посягательств и информации, которая может угрожать их психическому и нравственному развитию.

Напомним, в результате происшествия, Три человека получили ранения, двое погибли, в том числе сам Даниил Засорин, который после расстрела сокурсников, покончил с собой.

Были возбуждены три уголовных дела. Одно по факту стрельбы в колледже по статье "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", другое — против должностных лиц учебного заведения по статье "халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека". И третье — в отношении сотрудников частного предприятия "Сириус-А", охранявших колледж, по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".