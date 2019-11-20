Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании военнослужащего в городе Аксай Ростовской области, который подозревается в государственной измене.
В ведомстве располагают данными, что обвиняемый собирал разного рода информацию о российской армии по заданию Главного управления Минобороны Украины.
Против задержанного возбудили уголовное дело. В ФСБ подчеркивают, что деятельность военнослужащего могла нанести ущерб обороноспособности России.
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