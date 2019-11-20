В Ростовской области задержали военного за шпионаж в пользу Украины

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании военнослужащего в городе Аксай Ростовской области, который подозревается в государственной измене.

В ведомстве располагают данными, что обвиняемый собирал разного рода информацию о российской армии по заданию Главного управления Минобороны Украины.

Против задержанного возбудили уголовное дело. В ФСБ подчеркивают, что деятельность военнослужащего могла нанести ущерб обороноспособности России.