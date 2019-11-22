Массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить

На заседании Совета безопасности президент РФ Владимир Путин сказал о том, что благодаря профессиональным действиям российских военных не произошел массовый исход террористов из Сирии на территорию России.

Президент отметил, что операция против террористических группировок в Сирии стала серьезным экзаменом на профессионализм для российских Вооруженных сил.

"Масштабные, активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве, используется и совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок", — считает российский лидер.

Как отметил Владимир Путин, в последние годы значительно выросли такие ключевые показатели развития военной организации, как качество материально-технического обеспечения и мобилизационная готовность, заметно укрепились системы территориальной обороны и повысилась подготовка военных специалистов.