На телеканале "Россия 24" вечером 23 ноября вышел очередной выпуск передачи "Расследование Эдуарда Петрова". Темой выпуска стали прошлогодние бунты в колониях Омска, Челябинска, Абакана и Салавата. Журналисты телепередачи утверждают, что организация массовых беспорядков в тюрьмах проплачивалась извне.
Авторы передачи считают, что заключенные хотели "сломать" режим, который устоялся в российских колониях. Журналисты взяли интервью у некоторых сотрудников УФСИН, которые рассказали, что за организация бунтов спонсировалась неким криминальным авторитетом, который сейчас проживает за границей.
Была также озвучена и уже известная версия произошедшего, по которой заключенным не понравилось поведение "активистов" (заключенных, сотрудничавших с администрацией колонии и получавших определенные преференции).
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