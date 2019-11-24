"Россия 24" назвала одну из версий причины бунта в омской колонии

На телеканале "Россия 24" вечером 23 ноября вышел очередной выпуск передачи "Расследование Эдуарда Петрова". Темой выпуска стали прошлогодние бунты в колониях Омска, Челябинска, Абакана и Салавата. Журналисты телепередачи утверждают, что организация массовых беспорядков в тюрьмах проплачивалась извне.

Авторы передачи считают, что заключенные хотели "сломать" режим, который устоялся в российских колониях. Журналисты взяли интервью у некоторых сотрудников УФСИН, которые рассказали, что за организация бунтов спонсировалась неким криминальным авторитетом, который сейчас проживает за границей.

Была также озвучена и уже известная версия произошедшего, по которой заключенным не понравилось поведение "активистов" (заключенных, сотрудничавших с администрацией колонии и получавших определенные преференции).