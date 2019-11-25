Это подтверждают данные сервиса PlaneRadar.
Сообщается, что самолет RC-135V вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
Самолет в течение двух часов летал над водами Балтики и разведал обстановку вдоль морской границы Калининградской области.
Также он выполнил два полета вдоль белорусской границы, сам RC-135V при этом был в воздушной зоне Польши.
американский самолет пролетал у границ Белоруссии.
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