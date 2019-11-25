Американский самолет разведал обстановку у границ РФ

Это подтверждают данные сервиса PlaneRadar.

Сообщается, что самолет RC-135V вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Самолет в течение двух часов летал над водами Балтики и разведал обстановку вдоль морской границы Калининградской области.

Также он выполнил два полета вдоль белорусской границы, сам RC-135V при этом был в воздушной зоне Польши.

американский самолет пролетал у границ Белоруссии.