Генштаб Украины раскрыл планы "российской военной агрессии"

Глава генерального штаба Украины Руслан Хомчак оценил вероятность появления военной агрессии со стороны РФ.

Он сообщил, что со стороны России открытая военная агрессия маловероятна.

Данный вывод главы генштаба основан на анализе данных и личных убеждений.

Хотя открытое проявление РФ военной агрессии не первостепенная угроза безопасности Украины, оно входить в число крайних вариантов.