Ушла из жизни советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Ушла из жизни советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.

Ей было 93 года.

Вартанян внесла большой вклад в добычу информации, которая была необходима для того, чтобы обеспечить национальные интересы и безопасность страны.

Когда Гоар было 16 лет, она стала членом антифашистской группы своего будущего мужа — Геворка Вартаняна. Вместе они работали в разведке в Иране.

В 1943 году она помогала обеспечивать безопасность во время проведения Тегеранской конференции. Тогда удалось предотвратить попытку покушения спецслужб Гитлера на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Через 8 лет Гоар и Геворк Вартанян были вывезены в СССР. В течение многих лет они работали в качестве разведчиков-нелегалов в разных странах мира.