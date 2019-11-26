Подрядчик, кормивший солдат, «нагрел руки» на 49 миллионов рублей

Очередной громкий финансовый скандал, связанный с госконтрактом, выявила военная прокуратура. На этот раз в гарнизоне Комсомольска — на Амуре.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, компания "Вариант", которая, согласно заключенному госконтракту, "оказывала услуги по организации питания" в ряде воинских частей, путем махинаций с поставками — поставляли меньше, чем должны были — "незаконно обогатилась" на 49 миллионов рублей.

Следователи военной прокуратуры провели расследование вскрывшихся нарушений и установили, что гендиректор "Варианта" и региональный представитель компании нарушали госконтракт в течение трех лет.

Сейчас результаты проверки военные прокуроры передали следственным органам СК по Хабаровскому краю. Уже возбуждено уголовное дело за "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

К слову, вопросы организации питания вообще вообще мошенники в России очень любят. Совсем недавно "Правда.ру" уже рассказывала о деятельности предпринимателя, который заключил госконтракт на уход за служебными лошадьми.

Сложно бывает человеку удержаться, когда легкие, как ему кажется деньги "плывут в руки". Но почему-то, говоря об армии, чаще всего обсуждаются негативные моменты, связанные с деятельностью военных. Например, вспомните громкий скандал с изобличением замначальника Генштаба Арсланова, пойманного на мошенничестве (подробнее об этом читайте в материале). Но, как показывает жизнь, госконтракт - вообще лакомый кусок для мошенников. Вот как на стройке космодрома "Восточный" или в Росавиации. Даже подарки для ветеранов умудряются разворовывать.