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Источник Правда.Ру

Режиссер Олег Сенцов призвал "вернуть" Украине ядерную бомбу

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что Украине нужно вернуть ядерное оружие, а не вести переговоры по Донбассу.

По словам Сенцов, переговоры по "формуле Штайнмайера" и в "нормандском формате" можно сравнить с попыткой перемирия. Он сообщил, что не понимает их цели.

Сенцов призвал вспомнить Будапештский меморандум, когда Украина отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие в мире ради безопасности в мире. 

Он отметил, что РФ, США и Великобритания не смогли гарантировать Украине сохранность ее территории. По его мнению, у Украины отняли Крым, поэтому нужно вернуть "нашу бомбу".

Напомним, что Сенцов обвиняли в подготовке терактов в Крыму. В РФ 25 августа 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Известно, что Сенцов был организатором террористической группы в Крыму, участники которой в 2014 году совершили в Симферополе два теракта.

7 сентября Сенцов освободили в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

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