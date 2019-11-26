Север Сирии атаковали неизвестные военные самолеты

Неизвестные военные самолеты нанесли удары рядом с городом Эль-Баб, расположенном на севере Сирии. Эль-Баб находится под контролем протурецких сил.

Как сообщает Al Mayadeen, в общей сложности самолеты совершили около 9 налетов. Самолеты направлялись на местные объекты нефтепереработки. К каким последствиям привели эти атаки - неизвестно.

Ранее сообщалось, что среди мирных жителей в результате российских авиаударов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе погибло пять мирных жителей.

Также США сообщили о том, что планируют планируют направить на восток Сирии военных и танки. По их словам, они хотят пресечь попытки террористов снова завладеть нефтяными месторождениями в этой области.

Дамаск заявил, что планирует вернуть нефть на своей территории под контроль государства.