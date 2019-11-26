Неизвестные военные самолеты нанесли удары рядом с городом Эль-Баб, расположенном на севере Сирии. Эль-Баб находится под контролем протурецких сил.
Как сообщает Al Mayadeen, в общей сложности самолеты совершили около 9 налетов. Самолеты направлялись на местные объекты нефтепереработки. К каким последствиям привели эти атаки - неизвестно.
Ранее сообщалось, что среди мирных жителей в результате российских авиаударов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе погибло пять мирных жителей.
Также США сообщили о том, что планируют планируют направить на восток Сирии военных и танки. По их словам, они хотят пресечь попытки террористов снова завладеть нефтяными месторождениями в этой области.
Дамаск заявил, что планирует вернуть нефть на своей территории под контроль государства.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.