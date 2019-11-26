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Источник Правда.Ру

Минобороны РФ заявило о подготовке боевиками химпровокаций в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") и организация "Белый каски" планируют провести химпровакации в Сирии.

Минобороны РФ уже получило подтверждение данной информации от нескольких источников.

Так, по словам местных жителей, в начале ноября в населенный пункт Сармада вместе с боевиками прибыли неизвестные люди. Они привезли с собой несколько грузовиков с химикатами, разлитыми по емкостям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в одном грузовике было видеооборудование, а также фрагменты советских и российских авиационных и артиллерийских боеприпасов.

С их помощью планируется возложить ответственность за "атаки" против мирного населения на Сирию и Воздушно-космические силы РФ.

Предполагается, что скоро в соцсетях будут выложены видео, на кадрах которых якобы уничтожаются гражданские объекты.

Стоит напомнить, что организация "Белые каски" действует в районах Сирии, которые неподконтрольны правительству страны. Они утверждают, что их цель - спасение мирных жителей. Но Сирия обвиняет членов "Белых касок" в том, что они действуют совместно с боевиками.

 

Темы идлиб война сирия боевики террористы белые каски
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