Капитан 2-го ранга Алексей Рулев сообщил, что экипажи подводных лодок Черноморского флота провели учения.
Рулев заявил, что подводная лодка "Новороссийск" в рамках учений "охотилась" на субмарину предполагаемого противника, роль которого выполняла подводная лодка "Колпино".
В задачи экипажа подводной лодки "Новороссийск" входило обнаружение и уничтожение подводной цели. При этом использовалась помощь надводных кораблей и морской авиации.
Также субмарины совместно смогли пройти район минных заграждений противника с помощью морского тральщика "Турбинист".
В одном из тренировочных полигонов в акватории Черного моря экипажи провели торпедные стрельбы.
В начале октября атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" успешно справился с задачами по поиску и слежению за субмариной условного противника у берегов Камчатки. Роль противника выполнял атомный подводный крейсер "Владимир Мономах".
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