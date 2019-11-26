Сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли незаконный отлов краснокнижных кречетов в Магаданской области.
Общая сумма ущерба, который понесло государство, составила 5 млн рублей.
В Центре общественных связей ФСБ отмечается, что мероприятия проводились в Магадане, 23 ноября этого года. В нежилом помещении, которое находилось в пользовании у одного из подозреваемых, были обнаружены и изъяты три сокола-кречета.
Также у подозреваемого изъяли приспособления для их отлова.
В ведомстве сообщили, что сейчас в отношении задержанных применяются процессуальные решения.
Кречет гнездится в тундровой зоне от Кольского полуострова до Чукотки. По данным Всемирного фонда дикой природы, численность кречетов в РФ составляет 3500-5000 гнездящихся пар.
На Камчатке сосредоточено примерно 500 гнездящихся пар.
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