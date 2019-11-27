Российские винтовки ORSIS не раз становились объектом плагиата

Винтовку ORSIS не раз пытались скопировать и незаконно производить в Европе и на Востоке. Но воспроизвести российскую технологию не далось.

О таких попытках рассказал РИА Новости Владимир Злобин, генеральный директор "Промтехнологии", компании, владеющей брендом ORSIS. По его словам, недобросовестные оружейные компании из-за рубежа каждый раз сталкивались с непреодолимыми трудностями, пытаясь скопировать отечественную винтовку.

Компании также приходилось сталкиваться с нарушением коммерческой тайны её собственными бывшими сотрудниками, но и попытки также не увенчались успехом. Как отметил Злобин, прямо сейчас тоже есть такие случаи, и скоро ответственные за попытку плагиата лица понесут наказание.

ORSIS Т-5000 — высокоточная снайперская винтовка, она стоит, в частности, на вооружении Росгвардии, ФСО и ФСБ. По дальности и кучности стрельбы она превосходит как российский, так и австрийский аналоги.