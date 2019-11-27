Беспилотники-киллеры разработал "Ростех" для борьбы с дронами противника. Они умеют преследовать вражеские беспилотники и ловить их сетью.
Об этом рассказал Виктор Кладов, директор госкорпорации по международному сотрудничеству и региональной политике. По его словам, такой беспилотник способен отследить нарушающий воздушное пространство дрон и набросить на него сеть, обездвиживая враждебную машину.
Кладов также напомнил, что "Ростех" (точнее, концерн "Калашников", входящий в компанию) разработал электромагнитные ружья, способные "ослеплять" или полностью вырубать дроны на расстоянии до 1,5 км, передаёт ТАСС.
Напомним, что недавно "Ростех" продемонстрировал в Дубае широкий ассортимент средств для радиоэлектронного подавления беспилотников, активной и пассивной защиты от них.
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