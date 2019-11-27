Горно-Алтайский городской суд постановил признать 67-летнюю пенсионерку виновной в совершении преступления. Местную жительницу осудили по статье 171.4 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции.
Ранее местная жительница уже привлекалась органами правопорядка за торговлю спиртным. В конце 2018 года на неё даже было заведено уголовное дело, однако его прекратили из-за раскаяния обвиняемой. Пресс-служба прокуратуры Республики Алтая назначило пенсионерке штраф в размере 51 тысячи рублей.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.