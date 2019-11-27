Сумку с рублями и валютой на сумму свыше пяти миллионов вытащили из оставленной без присмотра машины в Москве.
Кража произошла на юго-востоке российской столицы вечером вторника, 26 ноября. Из салона принадлежащей предпринимателю "шкоды" неизвестный вытащил сумку, в которой лежали 4 миллиона 839 тысяч рублей и 3,700 евро.
Как сообщили в московском главке МВД, по этому факту ведётся проверка.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.