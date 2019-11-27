Сумку с пятью миллионами рублей вытащили из авто в Москве

Сумку с рублями и валютой на сумму свыше пяти миллионов вытащили из оставленной без присмотра машины в Москве.

Кража произошла на юго-востоке российской столицы вечером вторника, 26 ноября. Из салона принадлежащей предпринимателю "шкоды" неизвестный вытащил сумку, в которой лежали 4 миллиона 839 тысяч рублей и 3,700 евро.

Как сообщили в московском главке МВД, по этому факту ведётся проверка.