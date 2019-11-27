Агитатора ИГ* арестовали в Иркутске

Вербовщика "Исламского Государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) арестовал суд Иркутска. Уроженец Таджикистана призывал друзей и знакомых воевать в Сирии на стороне террористов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 26-летний подозреваемый предположительно уже долгое время предлагал приятелям присоединиться к террористической группировке, а позже, набравшись опыта, ехать воевать в Сирию.

Кроме того, он был членом активно действующей банды похитителей, от которой пострадало не менее 9 человек.

Подозреваемого задержали по месту жительства. При обыске у него нашли четыре автомата, десять пистолетов и боеприпасы к ним.

*запрещено в России