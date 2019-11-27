Вербовщика "Исламского Государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) арестовал суд Иркутска. Уроженец Таджикистана призывал друзей и знакомых воевать в Сирии на стороне террористов.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 26-летний подозреваемый предположительно уже долгое время предлагал приятелям присоединиться к террористической группировке, а позже, набравшись опыта, ехать воевать в Сирию.
Кроме того, он был членом активно действующей банды похитителей, от которой пострадало не менее 9 человек.
Подозреваемого задержали по месту жительства. При обыске у него нашли четыре автомата, десять пистолетов и боеприпасы к ним.
*запрещено в России
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.