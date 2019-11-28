Ту-160М готов к испытаниям

Модернизированный бомбардировщик модели Ту-160М впервые отправился на испытательную станцию в четверг, 28 ноября.

Такую информацию передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонном комплексе страны. Испытания самолёта на земле, а затем и в воздухе будут проходить в КАЗ им. С. П. Горбунова.

Ранее сообщалось, что новая модель бомбардировщика должна двукратно превосходить предшественницу по боевой эффективности. Ту-160, послуживший основой для модернизированной модели, поставлен на вооружение свыше 30 лет назад, в 1987 году.