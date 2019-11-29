Ребёнка-инвалида спас десятилетний сын полицейского

Десятилетний сын полицейского нашёл заблудившегося в лесу ребёнка-инвалида под Уссурийском. Он часто собирал с отцом грибы там, где потерялся сверстник.

Мать пропавшего обратилась в полицию 10 ноября, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по Приморью. Ребёнок, ментальные проблемы которого не позволяют ориентироваться на местности, ушёл с садового участка и потерялся. Полиция, волонтёры-поисковики из "Примпоиска" и местные жители присоединились к поискам.

Полицейский конвоир Александр Шульженко включился в поиски после дежурства. Он хорошо знал местность, где пропал ребёнок, так как часто собирал там грибы вместе с десятилетним сыном Никитой. Мальчик упросил отца взять его на поиски с собой.

Отец и сын начали поиски на семейном УАЗике, но в какой-то момент машина застряла. Они продолжили осмотр местности пешком, и в результате именно Никита, уже несколько отдалившись от дороги, обнаружил своего пропавшего сверстника.

За это начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Сергей Абрамов выразил благодарность старшему и младшему Шульженко. Никите также был вручён памятный подарок в награду за спасение ребёнка.

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