Черноморский флот пополнится 16 кораблями в следующем году

16 новых кораблей и судов обеспечения войдут в состав Черноморского флота (ЧФ) России в следующем году. В этом году он пополнился пятью кораблями и катерами.

Об этом заявил вице-адмирал Игорь Осипов, командующий ЧФ. Его слова передаёт отдел информационного обеспечения флота.

В настоящее время ЧФ России включает 89 надводных кораблей и подводных лодок, включая большие и малые ракетные корабли и тральщики, базирующихся на семи различных базах. Более половины его состава — абсолютно современные суда, с пополнением в наступающем году эта доля дойдёт до 70% от общего состава флота. В частности, ракетный корабль "Ингушетия" сейчас проходит испытания, а с нового года присоединится к ЧФ.

Как сообщают СМИ, 28 ноября входящее в ЧФ вспомогательное судно "Двинница-50" направилось в сторону Сирии; ранее сообщалось об отплытии в том же направлении десантного корабля "Азов"

Напомни, недавно СМИ отметили, что в распоряжении флота США нет ни единого атомного авианосца на Восточном побережье, который был бы готов к морскому походу. Причиной тому стали повторяющиеся поломки.