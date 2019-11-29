Нижегородца ожидает суд за убийство тёщи и тестя

Нижегородец, которого обвиняют в двойном убийстве и причинении вреда собственной дочери, предстанет перед судом. В пьяном угаре он зарезал тёщу и тестя, считает следствие.

Трагедия произошла 12 января этого года. По версии правоохранителей, будучи в сильном подпитии подозреваемый поссорился с сожительницей и угрожал её убить. Её родители, приживавшие в том же доме по Красногвардейской улице, попытались прийти женщине на помощь. Мужчина нанёс тёще несколько ранений ножом, оказавшихся смертельными, потом ворвался в дом, где ударил ножом тестя и ранил собственную дочь. От полученных ранений тесть скончался в больнице.

При этом подозреваемый не оставлял попыток убить также и сожительницу, и соседу пришлось дважды обезоружить его, прежде чем прибыла полиция и задержала дебошира.

Дело уже направлено в суд, сообщает следственное управление СК по Нижегородской области. Стоит отметить, что мужчина уже был неоднократно судим.

На днях к 20 годам колонии был приговорён мужчина, насмерть забивший годовалую дочь.