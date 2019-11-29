Завербованная украинской разведкой передавала копии документов

По сообщению депутата Госдумы Дмитрия Белика, предполагаемая шпионка, о задержании которой сообщила ФСБ, копировала документы и накладные на Черноморском флоте.

По его сведениям, россиянка работала гражданским специалистом на флоте. Она была завербована украинскими спецслужбами, и ее сотрудничество с ними заключалось в том, что она копировала проходящие через делопроизводство документы и накладные, а затем передавала их иностранной разведке.

Подозреваемую задержали на работе, и суд Севастополя арестовал женщину на два месяца.

Она подозревается в сборе секретной информации военного характера. Против женщины возбуждено уголовное дело о государственной измене.

В июне ФСБ задержала ученого Романа Ковалева, возглавлявшего Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш, по подозрению в госизмене. Он был начальником Виктора Кудрявцева, которого в прошлом году обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях.

По мнению Дмитрия Белика это некоторые факты из сотен, "доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война".