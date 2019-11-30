Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане

Приоритетная задача для России - создание собственной военной базы в Индийском океане. Такого мнения придерживается главный редактор журнала The Indian Express и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.

По мнению Мохана, Москва не сможет установить собственный порядок в регионе из-за собственных экономических проблем, однако способна влиять на стратегические решения. Автор отмечает, что для Индии это станет проблемой, поскольку Россия сотрудничает с Китаем и находится в конфронтации с Западом.

Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке". На это указывают действия России в ЦАР, Мозамбике, Ливии и Сирии.

Ранее издание Defence News утверждало, что локализация производства российских танков Т-90С в Индии не принесло ожидаемых результатов в виде снижения стоимости производства. Причина этого в том, что индийская сторона не согласилась на послепродажное обслуживание, стоимость которого в три раза превышает стоимость техники.