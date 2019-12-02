Сербия назвала российские комплексы С-400 "дорогими"

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что его страна заинтересована в покупке российский комплексов С-400. Единственное, что смущает сербские власти - это стоимость комплексов. В правительстве страны сомневаются в своих финансовых возможностях.

"Сербии хотелось бы приобрести системы ПВО С-400. Это даже не обсуждается. Но тут возникает другой вопрос, сможет ли мы собрать средства для такой покупки, поскольку C-400 недешевые. Российские комплексы настолько совершенны, что их хотят иметь все страны, включая Сербию", - заявил Лазански.

Напомним, 4 декабря в Сочи пройдет встреча лидеров Сербии и России, на которой может быть поднят вопрос о поставках С-400.