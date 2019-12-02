Миллион за информацию об убийстве пообещала полиция Екатеринбурга

Один миллион рублей готова выплатить полиция за сведения о человеке, убившем двух девушек горнолыжном комплексе "Уктус" в Екатеринбурге в 2018 году. За полтора года так и не удалось установить его личность.

Две девушки были ранены из огнестрельного оружия 25 августа прошлого года. Она жертва была убита на месте, вторая скончалась в госпитале, не приходя в сознание. Молодой человек, попавший на камеры видеонаблюдения за день до убийства. Вызвал подозрения правоохранителей, но опознать его не удалось.

Теперь о награде за сведения, которые помогут продвинуть следствие вперёд, объявил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также гарантировал свидетелям защиту и конфиденциальность полученных органами сведений.

Напомним, в прошлом месяце тюменской полиции удалось раскрыть убийство, совершённое в 1990 году.