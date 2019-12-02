Школьник из Смоленской области сломал позвоночник сверстнику

В школе в Смоленской области один из учеников сломал позвоночник другому. Проводится проверка.

Инцидент произошёл в Новодугино, в раздевалке школьного спортзала. Как передают местные СМИ, 14-летний подросток несколько раз перекинул через себя 12-летнего школьника. В результате тот получил перелом позвоночника и в настоящее время госпитализирован.

В официально сообщении следственного управления областного СК говорится только о том, что ребёнок получил телесные повреждения. По результатам проверки будет определена мера ответственности как малолетнего драчуна, так и преподавательского состава школы.

Напомним, в Новосибирске уголовное дело против пары 16-летних подростков было возбуждено после публикации в соцсетях резонансного видео, на котором они избивают ногами школьника помладше.