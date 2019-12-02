Пенсионер-насильник осужден на 21 год в Карелии

Верховный суд Карелии вынес приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему школьницу в посёлке Рабочеостровский в Карелии. 60-летний пенсионер отправится в колонию на 21 год.

По данным следствия в сентябре 2018 года подсудимый напал на 12-летнюю девочку и нанёс ей множество ударов ножом. Затем он совершил над ней сексуальное насилие, а тело жертвы спрятал в лесу.

Всё это следствие подтвердило результатами многочисленных экспертиз и свидетельскими показаниями, передаёт пресс-служба СК РФ.

Помимо заключения в колонии строгого режима суд приговорил насильника и убийцу к возмещению морального ущерба семье его жертвы в размере двух миллионов рублей.

Недавно житель Карелии предотвратил изнасилование, происходившее прямо во дворе его дома в Олонце.