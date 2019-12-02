Минобороны опровергло сообщение о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Игорь Конашенков, официальный представитель российского Министерства обороны, опроверг сообщения об атаке российского истребителя на лагерь беженцев.

Об этом писала газета The New York Times. По данным издания, 15 августа этого года лагерь беженцев на северо-западе Сирии подвергся бомбардировке, причём 19 человек погибли. Бомбардировщик якобы принадлежал к российским военно-воздушным силам.

Конашенков назвал эти обвинения нелепыми, передаёт радиостанция "Говорит Москва". Он отметил, что в основе их лежит видео неизвестного происхождения. Представитель Минобороны также подчеркнул, что слышные на видео русскоязычные фразы отнюдь не доказывают достоверности происходящего, ведь в действительности военные пилоты никогда не обсуждают боевые задачи в открытом эфире.