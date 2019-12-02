Девушка в Омске чуть не зарезала партнёра, а тот пытался её прикрыть

Молодой человек, обратившийся за медицинской помощью с колото-резаными ранами спины, рассказал полиции, что на него напал бородатый незнакомец. Но, как выяснилось, в действительности ранила пострадавшего его девушка.

Пострадавший утверждал, что на него напал неизвестный по пути в магазин, ранивший его ножом, когда молодой человек не дал ему денег. Уже из дома он вызвал медиков. В качестве особой приметы омич назвал заплетенную в косички бороду грабителя.

Однако, проверив камеры видеонаблюдения, правоохранители не обнаружили в указанных времени и месте не только бородача с ножом, но и вообще никого.

В итоге выяснилось, что пострадавшего порезала его собственная девушка после ссоры. Историю с бородатым грабителем он выдумал, чтоб прикрыть партнёршу. В отношении 25-летней омички возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Омской области.