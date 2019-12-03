Житель Татарстана перерезал всю свою семью

Мужчина из Татарстана зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына и нанёс раны 11-летнему пасынку. Мотивом преступления, вероятно, стала ревность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в Менделеевске в понедельник, 2 декабря. Убийца был задержан полицией, и сейчас уже ведётся расследование случившегося. Официальные заявления МВД по данному инциденту пока ожидаются.

Напомним, в Нижнем Новгороде готовятся судить мужчину, в состоянии опьянения убившего отца и мать своей гражданской жены и ранившего собственного ребёнка.