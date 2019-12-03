Нового фигуранта "московского дела" объявили в международный розыск

Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте нового фигуранта "московского дела" Сергея Меденкова, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга 27 июля. Также Меденкова объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

21 ноября Сергею Меденкову было предъявлено обвинение в неопасном для жизни нападении на представителя власти. Его задержали на акции протеста 27 июля в Москве, доставили в отдел полиции по району Кунцево и составили протокол.