Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте нового фигуранта "московского дела" Сергея Меденкова, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга 27 июля. Также Меденкова объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
21 ноября Сергею Меденкову было предъявлено обвинение в неопасном для жизни нападении на представителя власти. Его задержали на акции протеста 27 июля в Москве, доставили в отдел полиции по району Кунцево и составили протокол.
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