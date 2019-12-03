В селе Абрамовка Приморского края молодой человек насмерть забил палкой пьяного односельчанина за то, что тот убил кошку.
Как сообщает краевое управление СК, подозреваемый нанёс 52-летнему живодёру множество ударов палкой по голове. Травмы оказались смертельными.
В отношении 22-летнего любителя животных возбуждено уголовное дело.
На днях на Украине домашняя кошка стала причиной гибели младенца.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.