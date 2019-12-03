Сотрудники ФСБ задержали двух главарей террористов

Сотрудники ФСБ провели спецоперации по задержанию двух главарей и семи членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Террористов задержали в Челябинске и Москве. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве утверждают, что террористы "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти". Они проводили конспиративные собрания, а также вербовали в свои ряды трудовых мигрантов и мусульман.