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Источник Правда.Ру

Главарей организации "Хизб ут-Тахрир"* задержали в Москве и Челябинске

Силовые структуры » ФСБ

В ходе совместной операции ФСБ и МВД удалось задержать дух глав международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и ещё несколько рядовых террористов.

Задержания прошли в Москве и Челябинске. Среди членов организации оказались как россияне, так и граждане государств Средней Азии.

По информации следствия они проводили активную пропаганду идей радикального ислама среди приехавших на заработки выходцев из того же региона, а также среди приверженцев ислама среди местного населения, распространяли запрещённую литературу, а также вели агитацию за насильственную смену власти в Российской Федерации. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, всё это делалось по прямым указаниям зарубежных лидеров террористов.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Исламская партия освобождения") — организация, запрещённая во многих странах, в том числе и в России. Она действует как политическая партия с 1953 года, но эксперты большинства государств рассматривают её идеологию как террористическую и способствующую радикализации мусульман.

В ноябре этого года был вынесен приговор членам крымской ячейки организации. Они получили тюремные сроки от 7 до 19 лет. Их задержали ещё в 2016 году. В силу приговор ещё не вступил.

*запрещена в России

Темы фсб радикальный ислам борьба с терроризмом
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