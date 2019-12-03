У арестованного ямальского топ-менеджера нашли часы за 3 млн руб.

Правоохранители провели обыск дома и на работе у арестованного по подозрению в коррупции главного инженера "Салехардэнерго" и местного депутата Александра Пизняка. Об этом сообщил телеграм-канал "Доктор Комаровский". По информации канала, при обыске были изъяты оригинальные часы Patek Philippe швейцарского производства.

Часы оценили в три миллиона рублей. Ранее судья Григорий Снайдерман вынес решение о двухмесячном аресте Пизняка. Он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Следствие считает, что Пизняк получил взятку в размере пяти миллионов рублей от руководства частных структур за покровительство.