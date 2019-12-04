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Источник Правда.Ру

Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего

Силовые структуры » МВД

Неизвестный наставил пистолет на сотрудника ГИБДД, составлявшего протокол о нарушении ПДД. Дорожный полицейский был вынужден застрелить агрессора.

Ситуация имела место в Красносулинском районе. Прохожий прервал составление и грубо потребовал, чтоб сотрудник ГИБДД отпустил нарушителя. В ответ полицейский попросил предъявить документы. Тогда самозваный защитник выхватил пистолет, снял его с предохранителя и направил на машину ДПС, в которой сидел инспектор. Его напарник сделал предупредительны выстрел, но на вооружённого прохожего это не повлияло.

Тогда полицейский сам выстрелил в нападавшего. Попадани оказались смертельными.

Погибший ранее не привлекался к ответственности. Что подвигло молодого человека на столь странный поступок и откуда у него оружие ещё предстоит выяснить.

Тем временем в отношении сотрудника ГИБДД проводится служебная проверка, чтоб убдиться, были ли его действия необходимыми.

Напомним, вчера в Мытищах прохожий ударил полицейского ножом в ответ на замечание о переходе дорог в неположенном месте.

Темы гибдд стрельба ростовская область
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