Боевики в Афганистане провели крупную операцию близ таджикской границы

Боевики "Талибана"* попытались захватить главные центры афганского уезда Арчи в провинции Кундуз. Уезд находится на границе с Таджикистаном.

Как сообщается, боевики атакуют сразу на нескольких направлениях. Они наступают из уездов Хан-Абад, Кундуз и с территории провинции Тахар. Силы безопасности страны встретили нападающих и принудили их к отступлению. Через некоторое время талибы перешли в контрнаступление.

По информации пресс-службы афганских вооружённых сил, в ходе операции 28 боевиков были убиты, талибы также лишились четырёх единиц боевой техники.

Это не первая атака "Талибана"* в данном регионе, причём их мощь нарастает.

*запрещено в РФ