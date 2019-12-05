Боевики "Талибана"* попытались захватить главные центры афганского уезда Арчи в провинции Кундуз. Уезд находится на границе с Таджикистаном.
Как сообщается, боевики атакуют сразу на нескольких направлениях. Они наступают из уездов Хан-Абад, Кундуз и с территории провинции Тахар. Силы безопасности страны встретили нападающих и принудили их к отступлению. Через некоторое время талибы перешли в контрнаступление.
По информации пресс-службы афганских вооружённых сил, в ходе операции 28 боевиков были убиты, талибы также лишились четырёх единиц боевой техники.
Это не первая атака "Талибана"* в данном регионе, причём их мощь нарастает.
*запрещено в РФ
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.