Только один ледокол "Атомфлота" останется в строю после 2030 года

Три из четырех ледоколов, входящих сейчас в Росатомфлот, будут выведены из эксплуатации в течение следующего десятилетия.

Планируется, что ледоколы "Таймыр" и "Ямал" (начало эксплуатации — 1989 и 1990 годы соответственно) окончат службу в 2029 году. Судно "Вайгач", также используемое с 1990 года, планируется вывести из состава флота чуть раньше — уже в 2028 году. Четвёртый из ныне действующих атомных ледоколов, "50 лет Победы", продолжит плавать до 2041 года, рассказал директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.

Он также добавил, что Россия активно создаёт новые атомные ледоколы. Первый из них начнёт испытания уже 12 декабря, а в середине следующего года должен пойти в эксплуатацию. Ещё два корабля планируется ввести в строй в 2021 и 2022 годах. Их строительство уже идёт.

В будущем на Балтийском заводе планируется создать ещё два ледокола этого типа. Кроме того, на судостроительном заводе "Звезда" трёх атомных ледоколов по другому проекту.

Таким образом, к 2035 году у России будет девять атомных ледоколов. .