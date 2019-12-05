Гражданин Словакии сдал в полицию самодельное "химоружие" в Москве

Иностранец принёс в отделение полиции в Москве вещество, которое, как он утверждает, является химическим оружием, произведённым им самим.

О странной явке с повинной сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Вечером 5 декабря мужчина, предположительно уроженец Словакии, пришёл в столичный отдел полиции "Якиманке". О принёс с собой несколько пузырьков, которые и сдал правоохранителям.

Содержимое пузырьков отправлено на экспертизу, сам визитёр пока остаётся в отделении под надзором полиции.

О мотивах, подвигших его на признание, не сообщается.