Атомная подлодка "Казань" прошла испытания в Белом море

Атомная подводная лодка "Казань" прошла в четверг в Белом море торпедные испытания. Они завершились с успехом.

О ходе испытаний сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота. В ходовых испытаниях новой подлодки проекта "Ясень-М" содействие оказывали силы Беломорской военно-морской базы.

Два залпа по тренировочной цели под водой выпустил экипаж атомной подводной лодки.

Напомним, изначально "Казань" должна была поступить на вооружение ВМФ России уже в этом году, но в итоге её ввод в строй был перенесён на 2020.