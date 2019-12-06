У пограничников украли непостроенные заставы

СКР России расследует дело о крупном хищении бюджетных денег, выделенных на обустройство пограничной службы ФСБ.

Замначальника УКС службы обеспечения ФСБ Юрий Сулин, обвиняемый в халатном отношении к профессиональным обязанностям и подозреваемый в хищении бюджетных средств, сорвал, по версии следователей, строительство ряда погранзастав и новых постов.

Как пишет сегодня Ъ, отстраненный в настоящее время от службы офицер ФСБ, «проявил преступную халатность, контролируя исполнение госконтрактов в рамках федеральной программы «Госграница РФ».

Следствие располагает данными, что УКС, руководителем которой и был Сулин, выплатило подрядчикам 658 миллионов рублей (всего на госпрограмму было выделено 134 млрд), хотя работы не были завершены. Как рассказал источник Ъ, доказательств получения «откатов» пока нет.

Юрий Сулин, которому следствие инкриминирует пока превышение полномочий, помещен под домашний арест.

Однако, как показывает простой арифметический расчет, если строительство 1 погранзаставы «стоит» около 300 млн рублей, то пограничники остались без двух новых объектов, - цитирует слова источника «Коммерсантъ».