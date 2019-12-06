В Пензенской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал трёх малолетних девочек в августе этого года. Педофил проведёт в колонии строго режима десять лет.
Как передаёт СУ СК Пензенской области, инцидент с надругательством над тремя детьми имел место в августе 2019 года в Лунинском районе. Девочки, которым было 4, 7 и 9 лет, играли в шалаше, когда нетрезвый мужчина залез туда и изнасиловал всех троих. На следующий день извращенец повторил свои действия.
Напомним, на этой неделе в Карелии был вынесен приговор убийце и насильнику, надругавшемуся над несовершеннолетней школьницей. Он был осуждён на 21 год колонии.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.