Изнасиловавшего трёх девочек педофила осудили на 10 лет в Пензе

В Пензенской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал трёх малолетних девочек в августе этого года. Педофил проведёт в колонии строго режима десять лет.

Как передаёт СУ СК Пензенской области, инцидент с надругательством над тремя детьми имел место в августе 2019 года в Лунинском районе. Девочки, которым было 4, 7 и 9 лет, играли в шалаше, когда нетрезвый мужчина залез туда и изнасиловал всех троих. На следующий день извращенец повторил свои действия.

Напомним, на этой неделе в Карелии был вынесен приговор убийце и насильнику, надругавшемуся над несовершеннолетней школьницей. Он был осуждён на 21 год колонии.