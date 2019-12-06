Шесть человек задержаны в связи с убийством главы ингушского центра "Э"

Российские спецслужбы пресекли деятельность группы преступников, убившей в начале ноября Ибрагима Эльджаркиева и его родственника. Спецоперация по захвату злоумышленников прошла в пятницу одновременно в Ингушетии и российской столице.

Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко, в задержании принимали участие ФСБ, СК, МВД и Росгвардия.

Главой группы убийц назван Хасан Полонкоев, влиятельный ингушский предприниматель. Помимо него, задержаны были ещё пять человек.

"Пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство Ибрагима Эльджаркиева", — рассказала Петренко.

Ранее не было прямых подтверждений связи между двумя покушениями на Эльджаркиева, имевших место в течение этого года.

По информации СМИ, официально не подтверждённой следствием, причиной преступления может быть кровная месть и вражда между ингушскими общинами. Арест Полонкоева косвенно подтверждает эту версию — он заметный член общины баталхаджинцев, которую считают заинтересованной в смерти Эльджаркиева.

Напомним, глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит на московской улице 2 ноября. Вместе с ним был убит его брат, работавший врачом в одной из столичных больниц. Как сообщала "Правда.Ру", в конце ноября были задержаны несколько человек, предположительно причастных к смерти главы центра "Э".