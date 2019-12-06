Мужчина, угрожавший фельдшеру "скорой" ножом, задержан в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске задержан угрожавший приехавшему на вызов врачу "скорой помощи" ножом мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, 49-летний мужчина был в момент инцидента пьян. Он грозился убить фельдшера, прибывшего на вызов.

Сейчас дебошир задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

"Правда.Ру" недавно рассказывала об аналогичном происшествии в Кирове, где нетрезвый пациент сломал фельдшеру нос. Как отмечают врачи "скорой", они фактически беззащитны перед такими взрывами агрессии.