В подмосковном Солнечногорске задержан угрожавший приехавшему на вызов врачу "скорой помощи" ножом мужчина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, 49-летний мужчина был в момент инцидента пьян. Он грозился убить фельдшера, прибывшего на вызов.
Сейчас дебошир задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.
"Правда.Ру" недавно рассказывала об аналогичном происшествии в Кирове, где нетрезвый пациент сломал фельдшеру нос. Как отмечают врачи "скорой", они фактически беззащитны перед такими взрывами агрессии.
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