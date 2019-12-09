В С-400 Турции есть уникальная функция, которой нет в ПВО России

На российских ракетных комплексах С-400, предназначенных для экспорта в Турцию, установлена уникальная система "свой-чужой", изготовленная по стандартам НАТО. Эта система позволяет комплексам идентифицировать самолеты противника, а также союзные воздушные судна.

На момент заказа С-400 у России у турецких ПВО не было собственной системы распознавания, поэтому ее заказали вместе с ракетными комплексами. Сложность представлялась в том, что российским комплексам нужно было взаимодействовать с техникой Североатлантического альянса. Однако специалисты смогли реализовать эту опцию и теперь С-400 полностью совместимы с американскими и другими истребителями.